Nach dem Fund von Waffen und NS-Devotionalien in der früheren Wohnung eines 37-Jährigen in Fulda wird gegen ihn weiter wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz ermittelt.

Neben Schusswaffen, Munition und Leuchtfackeln seien auch Hieb-, Stich-, und Stoßwaffen wie Schlagringe, Dolche, Messer und getarnte Elektroschocker bei der Durchsuchung am 29. Januar sichergestellt worden, teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Osthessen am Montag mit. Die Untersuchung der Funde durch die Experten des LKA dauerten noch an.