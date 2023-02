Waffen, Munition und Diebesgut hat die Polizei bei mehreren Durchsuchungen im Werra-Meißner-Kreis und im angrenzenden Thüringen sichergestellt.

Die Razzia am frühen Donnerstagmorgen richtete sich gegen einen 22-Jährigen und einen 39-Jährigen aus dem Werra-Meißner-Kreis, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie werden des Bandendiebstahls verdächtigt. Wegen Verstößen gegen das Waffengesetz wird gegen zwei 51 und 43 Jahre alte Männer ermittelt. Die Durchsuchungen fanden in einem Teil von Wanfried sowie im Raum Treffurt und in der Gemarkung Wendehausen statt.