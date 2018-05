Während der Fahrt auf der A5 ist ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer steuerte den Wagen gerade noch auf einen Rastplatz, dort brannte er in unmittelbarer Nähe der Zapfsäulen aus.

Am Dienstagmorgen ist auf der Raststätte Taunusblick an der A5 bei Frankfurt ein Pkw komplett ausgebrannt. Das teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

"Mit Mühe und Not" auf Rastplatz gerettet

Um kurz nach sechs Uhr bemerkte der 61 Jahre alte Fahrer, dass etwas mit seinem BMW X3 nicht stimmte. Der Wagen verlor rapide an Leistung. Qualmend steuerte er den Rasthof an. "Mit Mühe und Not" habe er den Parkplatz noch erreicht, sagte ein Polizeisprecher. Dort fing das Auto mit Frankfurter Kennzeichen sofort Feuer, der Fahrer konnte sich aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Rauch auf der Raststätte Taunusblick Bild © Heimo Nagel

Die Polizei vermutet ersten Erkenntnissen zufolge einen technischen Defekt. Die genaue Brandursache wird nun ermittelt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Auto in Tankstellennähe ausgebrannt

Das Auto brannte in unmittelbarer Nähe zu den Zapfsäulen der Tankstelle aus. Durch moderne Sicherheitsvorkehrungen geht von Feuer im Bereich einer Tankstelle jedoch keine übermäßige Gefahr mehr aus. Durch eine Sicherheitsabschaltung werden im Fall eines Brandes die Tanksäulen vom unterirdischen Kraftstofftank getrennt. Somit können nur die Tanksäulen selbst Feuer fangen, in denen sich jeweils nur eine kleine Menge Benzin befindet.