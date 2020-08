Waldbrand am Frankfurter Flughafen kann nicht gelöscht werden

Seit Tagen brennt ein Waldstück bei Mörfelden-Walldorf in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Weil Munition im Boden lagert, kann die Feuerwehr das Gelände nicht betreten, um die Flammen zu löschen.

Flammen, Glutnester, glimmende Äste und Bäume: Seit Sonntagnachmittag brennt ein Waldstück zwischen Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) und dem Frankfurter Flughafen. Nachdem das Areal zunächst als gelöscht galt, entwickelten sich zu Wochenbeginn immer wieder neue Brandherde.

Von der 20 Hektar großen Fläche lodern und glimmen mittlerweile etwa 80 Prozent. Die Feuerwehr versucht den Brand zu kontrollieren, kann ihn aber nicht löschen. Denn im Boden liegt Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, die jederzeit hochgehen kann. Bereits in der Nacht zum Montag kam es zu einer Explosion durch einen Blindgänger. Verletzt wurde zum Glück niemand.

120 Einsatzkräfte pro Tag

Die Munition hindert die Feuerwehr daran, in das brennende Waldstück vorzurücken. Also konzentriert sie sich darauf, die Flammen möglichst einzudämmen. "Wir machen die Waldränder nass, damit das Feuer nicht auf andere Waldgebiete überspringt", erklärt Theo Herrmann, stellvertretender Stadtbrandinspektor der Feuerwehr Mörfelden-Walldorf. Große Bewässerungskanonen befeuchten die ausgetrockneten Bäume und Böden, sorgen für das Wasser, das die Natur gerade verwehrt.

"Es klingt komisch, aber wir müssen warten, bis das Feuer zu uns kommt. Es wäre viel zu gefährlich, jemanden auf das Gelände zu schicken", sagt Herrmann. Einsatzkräfte aus der Region unterstützen die Mannschaft vor Ort: Feuerwehrleute aus Frankfurt und den Kreisen Darmstadt-Dieburg, Offenbach und Groß-Gerau sowie die Flughafenfeuerwehr sind am Waldgebiet im Einsatz. Das ist auch wegen der Hitze notwendig: "Die setzt unseren Feuerwehrleuten natürlich zu, der Einsatz ist extrem anstrengend für sie", weiß Herrmann. Jeden Tag sind im Wechsel bis zu 120 Einsatzkräfte mit dem Brand beschäftigt.

Löschwasser aus dem Badesee

Nach Tagen im Einsatz ging der Feuerwehr langsam das Wasser aus. Das Gewitter und die Regenschauer, die am Dienstag über das Rhein-Main-Gebiet zogen, haben das brennende Waldgebiet verfehlt. Hier kamen nur ein paar Tropfen runter. Bisher hat die Feuerwehr Löschwasser vom Flughafen genutzt, aber die Reserven sind endlich. Also haben die Einsatzkräfte nach einer neuen Möglichkeit gesucht und nutzen jetzt Wasser aus dem Badesee in Walldorf.

Wegen Corona ist er im Moment für Gäste geschlossen. Mit Hilfe von zwei Pumpen fließt das Wasser jetzt zum Waldgebiet, durch 1.700 Meter lange rote Schläuche. Theo Herrmann schätzt, dass der Einsatz noch bis Samstagfrüh andauern könnte. Und vielleicht hilft den Einsatzkräften bis dahin ja doch noch ein Gewitter dabei, den Waldbrand zu bekämpfen.