Das Feuer im Wald auf einem ehemaligen Militärgelände in Butzbach ist erneut aufgefacht, aber von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden. Weil Rauch in Richtung einiger Schulen zieht, bleiben diese geschlossen.

Nachdem die Feuerwehr den Brand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Butzbach (Wetterau) am Montagmittag unter Kontrolle gebracht hatte, fing es wegen mehrerer Glutnester am Abend wieder an zu brennen. Einsatzkräfte der Brandwache vor Ort brachten das Feuer erneut unter Kontrolle, wie eine Sprecherin der Feuerwehr am Dienstagmorgen sagte. Demnach sind noch 115 Kräfte im Einsatz.

Der Wind hat mittlerweile gedreht. Wegen Rauchschwaden fällt am Dienstag an der Weidigschule, der Stadtschule, der Degerfeldschule und der Schrenzerschule der Unterricht aus. Für Schülerinnen und Schüler, die anderweitig nicht betreut werden können, sollte es eine Notbetreuung geben. Anwohnerinnen und Anwohner werden weiter gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten (zum aktuellen Verkehrsservice).

Löschroboter im Einsatz

Die Brandbekämpfung ist für die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben weiterhin schwierig, weil sie wegen Munition auf dem ehemaligen Standortübungsplatz Pfingstweide nicht an alle Stellen im Wald kommen. Deswegen ist nun ein Löschroboter im Einsatz, der das Wasser vernebelt.

Auch Landwirte helfen seit Sonntagabend bei den Löscharbeiten auf der etwa 10.000 Quadratmeter großen Fläche. Sie pumpen Wssser aus Brunnen auf ihren Höfen, wie die Feuerwehrsprecherin erläuterte.

Zwischenzeitlich hatten nach Angaben der Feuerwehr rund 400 Feuerwehrleute die Flammen bekämpft, auch der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort. Es war zu mehreren Knallgeräuschen gekommen, wie die Feuerwehr berichtete, vermutlich, weil alte Munition explodierte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Wasser aus Freibad in Butzbach

Um den Brand zu bekämpfen, wurde Wasser aus dem Freibad in Butzbach gepumpt. Dafür waren auch Einsatzkräfte der Frankfurter Feuerwehr im Einsatz, die mit einer Spezialpumpe angerückt waren. Die Pumpe zog rund 2.000 Liter Wasser pro Minute aus dem Becken.

Die Feuerwehr pumpt Wasser zum Löschen aus dem Freibad im Butzbach. Bild © Saskia Klingelschmitt/hr

Das Becken wurde leer gepumpt, ist aber inzwischen wieder aufgefüllt. Wie die Stadt mitteilte, bleibt das Schrenzerbad in Butzbach wegen des Feuerwehreinsatzes zunächst geschlossen.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen laufen.

Videobeitrag Video Hitze – Waldbrand bei Butzbach Video Bild © hr Ende des Videobeitrags