Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend ein Waldbrand nahe der B255 bei Gladenbach (Marburg-Biedenkopf) gelöscht.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brach das Feuer in einem schwer zugänglichen Waldstück in Hanglage aus. Der Brand breitete sich auf eine Fläche von 16 Quadratmetern aus. Die Brandursache war zunächst unklar.