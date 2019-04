Löscharbeiten in einem Waldstück bei Hanau

Löscharbeiten in einem Waldstück bei Hanau Bild © Feuerwehr Hanau

5.000 Quadratmeter in Flammen

Bei Hanau-Großauheim ist ein fast fußballfeldgroßes Waldstück in Brand geraten. Anwohner mussten Fenster und Türen geschlossen halten.

Nach Angaben der Feuerwehr standen rund 5.000 Quadratmeter Waldboden östlich des Hanauer Stadtteils Großauheim am Samstagmittag in Flammen, zunächst war von rund 3.000 Quadratmetern die Rede. Der Brand war gegen 12.40 Uhr gemeldet worden. Inzwischen konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag hinein.

Insgesamt waren mehr als 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unbekannt.

Wegen der intensiven Rauchentwicklung waren die Anwohner im Osten Großauheims gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Wälder im Raum Südhessen sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sehr trocken, die Waldbrandgefahr ist auf der zweithöchsten Stufe.

