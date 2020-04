Trockenes Laub in einem Waldstück bei Hanau.

Trockenes Laub in einem Waldstück bei Hanau. Bild © picture-alliance/dpa

Waldbrandgefahr in Teilen Südhessens auf höchster Stufe

Durch ausbleibenden Regen ist die Waldbrandgefahr in Hessen gestiegen, in Teilen Südhessens auf die höchste Warnstufe. Seit Mitte März hat es kaum Niederschlag gegeben. Das macht auch den Bauern zu schaffen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Dürre macht Bauern zu schaffen [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Wegen des anhaltendend trockenen Wetters besteht besonders in den Wäldern Südhessens die Gefahr, dass sich trockenes Laub und Reisig entzünden. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt für Hessen durchweg die Stufe 3, in Teilen des Rhein-Main-Gebiets und Südhessens Stufe 4 und sogar die höchste Stufe 5.

Spaziergänger im Wald sollen aufmerksam sein

Der sogenannte Graslandfeuerindex stand in ganz Hessen am Dienstag auf der zweithöchsten Stufe 4. Der Index steht für die witterungsbedingte Feuergefährdung von offenem, nicht abgeschattetem Gelände mit abgestorbener Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs.

Angesichts der Brandgefahr hatte das Umweltministerium Spaziergänger und Radfahrer bereits vor zwei Wochen zu erhöhter Vorsicht und Aufmerksamkeit aufgerufen. Im Jahr 2019 kam es nach Ministeriumsangaben in Hessen zu insgesamt 84 Waldbränden.

Nur 1,6 Liter Regen im April

Schon seit Mitte März hat es kaum Regen gegeben. Das hat sich im April nicht gebessert. In Frankfurt fielen in den ersten 20 April-Tagen gerade einmal 1,6 Liter Niederschlag, wie hr-Meteorologe Michael Köckritz am Dienstag sagte. Das entspricht gerade einmal 3,6 Prozent des Mittels aus den Jahren 1961 bis 1990.

In Nordhessen fiel mehr Regen, aber auch nicht genug. In Kaufungen (Kassel) wurden bis Montag 11,4 Liter registriert, gemessen am 30-Jahre-Mittel entspricht das 20 Prozent.

Kein Niederschlag vorhergesagt

Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt derzeit, dass sowohl der Oberboden (bis 25 Zentimeter Tiefe) als auch die Erde in 1,8 Meter Tiefe in vielen Teilen Hessens ungewöhnlich trocken ist.

Regen ist weiter nicht in Sicht. Bis einschließlich Freitag ist kein Niederschlag vorhergesagt. Auch am Wochenende bleibt es wahrscheinlich fast überall trocken, wie Meteorologe Köckritz weiter sagte.

Beregnungsanlagen laufen rund um die Uhr

Für die Bauern wird der ausbleibende Niederschlag zunehmend zum Problem. Wann seine Felder im Groß-Gerauer Stadtteil Wallerstädten das letzte Mal starken Regen gesehen haben, weiß Landwirt Andreas Senckenberg schon gar nicht mehr. Die Beregnungsanlagen auf den Feldern laufen deshalb bei ihm rund um die Uhr. Das sei im April ungewöhnlich.

Landwirt Senckenberg auf seinem Feld mit Beregnungsanlage. Bild © Anna Vogel/hr

Welche Felder der Landwirt wann und wie häufig bewässert, bedarf genauer Planung. Denn Auf- und Abbau der Beregnungsmaschinen ist aufwendig und die Beregnung selbst ist mit Kosten verbunden, wie Senckenberg sagt. Auf einen Quadratmeter bringt er 30 Liter aus. Senckenberg rechnet vor, dass es ihn rund 100 Euro kostet, einen Hektar einmal zu beregnen. Rund 220 Hektar Land gehören zu seinem Hof.

"Irgendwann fehlt das Futter für die Kühe"

Beregnung lohnt sich nach Angaben des Hessischen Bauernverbands nur für Pflanzenkulturen, mit denen gut verdient werden kann, beispielsweise Erdbeeren und Spargel. Um den weniger ertragreichen Raps steht es dem Verband zufolge schlecht. "Regnet es nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen stark, dann ist es zu spät", sagte Bauernverbands-Generalsekretär Peter Voss-Fels. Ähnliches könne der Gerste und dem Weizen drohen. "Wenn die Extreme so zunehmen, dass wir gar keinen Niederschlag mehr bekommen und der Rasen nicht mehr wächst, fehlt irgendwann das Futter für die Kühe", sagte Voss-Fels. "Und dann entsteht schon eine Notlage."

Sendung: hr4, 20.04.2020, 16.30 Uhr