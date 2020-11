Waldzustand so schlecht wie nie

In weiten Teilen Hessens ist der Zustand des Waldes schlecht wie nie zuvor.

Das teilte Umweltministerin Hinz (Grüne) am Freitag bei der Präsentation des Waldzustandsberichts mit. An vielen Orten seien abgestorbene Baumbestände zu sehen, wo zuvor geschlossene Wälder waren. Die Kronenverlichtung, die ein wichtiger Indikator für den Gesundheitszustand der Bäume ist, habe in diesem Jahr noch einmal zugenommen.

Hinz sagte, aus dem Corona-Sondervermögen würden bis 2023 über 250 Millionen Euro für die Wälder zur Verfügung stehen. Hessenforst bekomme 220 Stellen mehr.