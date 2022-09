War was? Ed’zapft is

Ed Sheeran taucht auf dem Frankfurter Oktoberfest auf und singt ein paar Songs. "War was?" verneigt sich vor dem volksnahen Superstar.

Von Bill Murray gibt es die schöne Anekdote, wie er einst in einem amerikanischen Fast-Food-Restaurant beiläufig an den Tisch irgendeines Gastes ging, sich eine Pommes von dessen Tablett nahm, in den Mund steckte und dem komplett irritierten Gast sagte: "Niemand wird dir das jemals glauben". Und dann ging.

Die Geschichte ist von 2009, als großer Bill-Murray-Fan denke ich ab und an daran, vor allem wenn ich Pommes esse, mit der vagen Hoffnung, er käme vielleicht vorbei, um mir eine zu klauen. Eine Sehnsucht, die möglicherweise daher rührt, dass sich meine Begegnungen mit echten Stars in sehr engen Grenzen halten. Ich habe mal Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Kino eine Tür aufgehalten, weil er auf Krücken ging. Dem Bassisten von der Bloodhound Gang habe ich mal die Hand geschüttelt. Und ein 90er-Talkshowmoderator, dessen Name mir schon gar nicht mehr einfällt, stand mal in einem Café in der Schlange hinter mir.

Sonderlich vom Hocker gerissen hat mich das nicht, zumindest nicht so, dass es sich lohnte, damit im Internet anzugeben. Wäre ich am vergangenen Wochenende auf dem Frankfurter Oktoberfest gewesen, wäre das vielleicht anders gewesen. Dort, in einem unscheinbaren, unverdächtigen Ottonormal-Oktoberfest-Bierzelt, stand nämlich plötzlich Weltstar Ed Sheeran auf der Bühne, Maßkrug und Mikrofon in der Hand, und sang ein paar Songs.

Was für ein Aufruhr das gewesen sein muss. Da steht man nichtsahnend im Festzelt, hält sich krampfhaft an der fünften Maß fest und versucht noch krampfhafter, die vierte drinzubehalten, da steht plötzlich ein waschechter Superstar auf der Bühne. Ich sehe die ganzen bedirndelten und lederbehosten Festzeltgäste vor mir, wie sie in einem ersten Moment tiefster Irritation fragend zum Bierglas blicken, in der flüchtigen Überzeugung, jemand habe ihnen etwas ins Glas getan. Während Ed Sheeran in Lederhose dann anfängt, "Shape of you" zu singen.

"Shape of you", eh ein toller Oktoberfest-Song. Wer ist denn noch nicht in zu enger Lederhose angesoffen am Bierzelttoilettenspiegel vorbeigewankt und hat sich gedacht: "Warst aber auch schon mal besser in Form." Um anschließend fröhlich und selbstvergessen die nächste Maß in die Höhe zu stemmen. Auch dafür gibt es einen Sheeran-Hit, er heißt "Bad Habits". Und für den Morgen danach auch: "I’m a Mess". Sogar für den Tag davor, wenn man noch denkt, nee, ist doch unter der Woche, morgen früh raus und dann ist auch noch die Präsentation für den Chef fällig, wird bestimmt stressig, ich sollte lieber früh ins Bett, naja, vielleicht auf ein Bier: "Don’t".

Ich frage mich auch, wie sich das für die Festzelt-Musiker angefühlt haben muss, als plötzlich Ed Sheeran auf der Bühne stand und ansagte, was zu spielen sei. Der Mann hat 150 Millionen Platten verkauft, "Shape of you" ist mit 3,2 Milliarden Streams bei Spotify der meistgespielte Song aller Zeiten. Milliarden!!! Das war kein Tippfehler. Und daneben dann Herbert, Klaus und Günther von einer arglosen Top40-Band aus der Region, die aus Panik kurz die Trompete falschrum halten. Wobei sie ihren Job natürlich gut gemacht haben. Aber so in etwa muss es sich anfühlen, wenn man bei der Eintracht im Stadion ein Champions-League-Spiel sieht, sich der Stürmer verletzt und Trainer Oliver Glasner dann zu einem auf die Tribüne zeigt und sagt: "Du, ja, genau du, der dickliche Kolumnist. Zieh dich um, ich wechsle dich gleich ein."

Ed Sheeran, was ein Typ. Ich muss gestehen, dass ich seine Musik nicht sonderlich mag. Aber er wird ja schon was richtig machen, wenn so viele Menschen seine Mucke hören und er dreimal in Folge das Waldstadion ausverkauft. Das würde ja wahrscheinlich nicht einmal Bill Murray schaffen. Und er scheint ein wirklich netter Kerl zu sein. Aus Bristol existiert ein Video, das ihn nach einem Konzert in einem stinknormalen Pub zeigt, wie er mit einer durch den Starbesuch völlig aufgescheuchten Gruppe Bier trinkt, Billard spielt und Witze reißt, während die ihren Abend wahrscheinlich für einen Fehler in der Matrix halten. Ed Sheeran, ein ganz normaler Weltstar wie du und ich. Verdammt, man hat ja das Gefühl, dass er demnächst in der Supermarktkasse vor einem steht und eine Tiefkühlpizza aufs Band legt oder im Blaumann an der Tür klingelt, um den Gaszähler abzulesen.

Von Bill Murray gibt es mittlerweile so viele Anekdoten, dass sie auf der eigens dafür eingerichteten Website www.billmurraystory.com gesammelt werden. Vielleicht ja auch eines Tages eine Idee für Ed Sheeran? Dessen Oktoberfest-Bierkrug wird aktuell übrigens auf Ebay versteigert, das Angebot steht bei 1.860 Euro. Kurz habe ich überlegt, darauf zu bieten. Aber von dem Geld kann man so viele Pommes kaufen, dass Bill Murray vielleicht ja wirklich mal vorbeikommt.