Frankfurts Oberbürgermeister und Eintracht-Pokalheld Peter Feldmann tritt nicht zurück. Vielleicht, weil er wirklich an seinem Stuhl klebt? Werfen wir einen Blick in die Gebrauchsanweisung des Am-Stuhl-Klebstoffs.

Hessen, das Bundesland, in dem immer was los ist. An dieser Stelle wirft unser Kolumnist Stephan Reich mit seiner Glosse "War was?" jeden Freitag einen ganz eigenen Blick auf die Nachricht der Woche. Nehmen Sie diesen Blick bitte auf keinen Fall ernst.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) bleibt weiterhin im Amt, trotz diverser Rücktrittsforderungen. Klebt er vielleicht wirklich an seinem Stuhl? Hier kommt die Gebrauchsanweisung zum Am-Stuhl-Klebstoff:

Produktinformationen

Stein, Holz, Marmor, Kunststoff: Der Am-Stuhl-Klebstoff ist vielfältig einsetzbar und verbindet verschiedene Materialien zuverlässig – ganz gleich, aus welchem Material Ihr Bürgermeisterstuhl ist. Insbesondere starre und halsstarre Materialien lassen sich mit dem Klebstoff verbinden und garantieren auch bei heftigstem und dauerhaftem Gegenwind eine verlässliche Haftung. Handelsübliche Lösungsmittel wie etwa ein Rücktritt funktionieren beim Am-Stuhl-Klebstoff auch bei mehrmaliger Forderung nicht.

Anwendung

Tragen Sie den Am-Stuhl-Klebstoff gleichmäßig auf die Oberfläche des Bürgermeisterstuhls auf. Nach wenigen Sekunden härtet der Kleber aus, bei richtiger Anwendung kleben Sie nun an Ihrem Amt. Beachten Sie, sämtliche Kontaktoberflächen präzise mit der Klebemasse zu benetzen, damit eine irritierend feste Verbindung entsteht. Nur so lassen sich auch handfeste Skandale aussitzen. Obacht: Bei unsachgemäßer Verarbeitung ist es gut möglich, dass die Fronten z.B. in einer Stadtverordnetenversammlung verhärten.

Stehen Ihnen ein Disziplinarverfahren, diverse Rücktrittsforderungen oder ein Abwahlverfahren ins Haus, tragen Sie den Am-Stuhl-Klebstoff ruhig etwas dicker auf. Zur optimalen Haftung sollte die Oberfläche sauber sein, aber auch wenn gewisse Dinge möglicherweise nicht ganz sauber abliefen, klebt der Am-Stuhl-Klebstoff noch gut. Auch auf unebenen Materialien, etwa wenn das Amt bereits beschädigt wurde, haftet der Klebstoff weiterhin. Aber Vorsicht: Zu viel zerbrochenes Porzellan ist damit nicht mehr zu kitten.

Sicherheitshinweise

Bei der Arbeit mit dem Am-Stuhl-Klebstoff gilt erhöhte Vorsicht. Sollten Sie Klebstoff-Rückstände an den Händen haben und ein Fußballverein in Ihrer Nähe zufällig einen Europacup gewinnen, kann es vorkommen, dass der Cup plötzlich an Ihren Händen klebt, ohne dass er da hingehört. Dadurch können Irritationen entstehen, die Sie aber leicht am Gesicht von Kapitän und Trainer erkennen können.

Bei der Anwendung unter Extrembedingungen wie etwa in einem Flugzeug, kann es bei unsachgemäßer Verarbeitung überdies zu klebrigen Sprüchen kommen. Aber keine Sorge: Auf das feste Am-Stuhl-Kleben hat beides keinen Einfluss.

Bild © picture-alliance/dpa

