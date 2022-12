Gertrud Kirk ist 91 Jahre alt - und immer noch ehrenamtlich in einer Wohltätigkeitsorganisation tätig. "War was?" verneigt sich vor so viel Engagement.

Wenn ich eines Tages 91 Jahre alt bin, möchte ich mit einer Decke über den Beinen auf der Couch sitzen, auf voller Lautstärke die Sportschau gucken, einen heißen Tee trinken, ab und an mal einen Edlen Tropfen naschen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ich muss sagen, ich freue mich ein wenig drauf.

Oh, Moment, ganz vergessen: So verbringe ich ja sowieso schon meine Wochenenden. Umso erstaunter war ich in dieser Woche, als ich die Geschichte von Gertrud Kirk las. Die 91-Jährige aus Bad Nauheim dürfte die wohl rüstigste, ganz sicher aber sozial engagierteste Ü-90-Person sein, von der ich je gehört habe. Kirk hilft trotz ihres hohen Alters nämlich ehrenamtlich bei "Essen auf Rädern" mit, einer Wohltätigkeitsorganisation, die warme Mahlzeiten für Ältere anbietet.

"Wenn ich zum Dienst eingeteilt bin, dann komme ich auch"

Seit über 20 Jahren packt Kirk mit an, früher fuhr sie die Mahlzeiten für "Essen auf Rädern" noch selbst aus, was mittlerweile aber körperlich nicht mehr geht. Also hütet sie nun das Telefon, verschließt die Essen und reinigt die zurückgelieferten Thermoboxen. "Einfache Arbeiten", sagt sie. Und: "Wenn ich zum Dienst eingeteilt bin, dann komme ich auch."

Was für eine bewundernswerte Person. Und was für eine wunderbare Geschichte. Zumal in finsteren Zeiten. Für diese Kolumne durchforste ich Woche für Woche die Nachrichten aus Hessen, in dieser Woche – Verbrechen, Unfälle, WM-Aus – schienen sie mir besonders düster. Kurz überlegte ich deshalb, die Kolumne sausen, meinen Chef einen guten Mann sein zu lassen, gedanklich schon auf der inneren Couch, eingekuschelt in die Decke der eigenen Faulheit, eine Hand an der Edlen-Tropfen-Packung. Aber dann kam mir Kirk in den Sinn und ihr Credo des "Wenn ich zum Dienst eingeteilt bin, dann komme ich auch".

Ein bisschen mehr Kirk sein

Ein bisschen mehr Kirk sein, das wäre doch was. Die Frau wird im Dezember 92 Jahre alt, ans Aufhören denkt sie noch lange nicht. Dass sie nun im Rahmen der hr4-Aktion als eine von "Hessens Helden" ausgezeichnet wurde, sei ihr eher peinlich gewesen. Ich hoffe inständig, dieser Text ist es nicht. Sofern sie ihn überhaupt liest, wahrscheinlich gibt es gerade sowieso Wichtigeres für sie zu tun, die Welt ein bisschen besser machen nämlich.

Immer nur auf der Couch zu sitzen, davon habe niemand etwas, sagte sie noch. Das sehe ich zwar ein wenig anders, im Zweifel hat sie aber natürlich recht. Dennoch hoffe ich, dass auch sie ab und an mal mit einer Decke über den Beinen auf der Couch sitzt, vielleicht mal einen Edlen Tropfen nascht und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt.