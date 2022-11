War was? This Boy is Tocotronic

Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow bekommt den Literaturpreis der Stadt Wiesbaden. War was? gratuliert und hat eine Laudatio, fragmentarisch collagiert aus Tocotronic-Songtiteln.

Audiobeitrag Audio Dirk von Lowtzow erhält Literaturpreis der Stadt Wiesbaden Audio Dirk von Lowtzow, Sänger der Band Tocotronic, bekommt den Literaturpreis der Stadt Wiesbaden Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Hessen, das Bundesland, in dem immer was los ist. An dieser Stelle wirft unser Kolumnist Stephan Reich mit seiner Glosse "War was?" jeden Freitag einen ganz eigenen Blick auf die Nachricht der Woche. Nehmen Sie diesen Blick bitte auf keinen Fall ernst.

Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow erhält den Literaturpreis der Stadt Wiesbaden. Völlig zu Recht, wie ich finde. Als kleine Verneigung hier eine Laudatio, collagiert aus Tocotronic-Songtiteln.

Hi Freaks,



Es ist egal, aber

So jung kommen wir nicht mehr zusammen

Deine Party

Sag alles ab

Das Unglück muss zurückgeschlagen werden

Die Erwachsenen

Sie wollen uns erzählen

Macht es nicht selbst

Digital ist besser

Die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit

Ich bitte dich

Pure Vernunft darf niemals siegen

Du und deine Welt

Es ist einfach Rockmusik

Schall und Wahn

Hoffnung

Liebe

Kapitulation

Die Verbesserung der Erde

Dringlichkeit besteht immer

Ich hab 23 Jahre mit dir verbracht

Du weißt mehr als ich

Du bist immer für mich da

Gott sei Dank haben wir beide uns gehabt

An diesen langweiligen Tagen

Leicht lädiert

Jackpot

Hamburg rockt

Das böse Buch

Dieses Jahr

Hier ist der Beweis

Deine Party

Sag alles ab

So jung kommen wir nicht mehr zusammen

Jetzt geht wieder alles von vorne los

Hauptsache ist

Alles in allem:

Let there be Rock