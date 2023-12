Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines könnte es noch vor Weihnachten zu Streiks kommen.

In einem Schreiben der Tarifkommission der Gewerkschaft Cockpit heißt es, es könne ab jetzt jederzeit zu Streiks aufgerufen werden. Nach hr-Informationen ist für den 23.12. ein Warnstreik geplant. Von Frankfurt aus sollen an diesem Tag 17 Flüge von Discover Airlines starten. Gewerkschaft und Unternehmen äußerten sich am Donnerstag nicht. Laut Gewerkschaftsschreiben hatte die Lufthansa gemachte Zusagen wieder zurückgenommen.