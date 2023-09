Warntag in Hessen: Hat Ihr Handy Alarm geschlagen? Haben die Sirenen geheult?

Der bundesweite Warntag an diesem Donnerstag war als Systemtest für die verschiedenen Warnsysteme angekündigt. Wir wollen von Ihnen wissen: Sind Sie gewarnt worden? Machen Sie mit.

Auch Hessen hat sich am dritten bundesweiten Warntag beteiligt. Am Donnerstag gegen 11 Uhr wurde die Bevölkerung unter anderem durch schrillende Handys und Sirenengeheul gewarnt. Der Probealarm erreichte die Bürgerinnen und Bürger über das Cell Broadcast System sowie verschiedene Warn-Apps wie Nina, HessenWARN oder Katwarn. Auch der Hessische Rundfunk verbreitete die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn ausgelöste Warnung, die offiziell um 10.59 Uhr abgesetzt wurde.

Wie sind Sie mit dem bundesweiten Warntag in Berührung gekommen? Verraten Sie uns: Hat Ihr Handy Alarm geschlagen? Wie sind Sie informiert worden? Machen Sie mit bei unserer (nicht repräsentativen) Umfrage zur Handy-Warnung und Kommentarfunktion und teilen Sie Ihre Erfahrungen den anderen hessenschau.de-Nutzerinnen und -Nutzern.

Voting Haben Sie auf Ihr Smartphone eine Warnung bekommen? Bis zu 2 Antworten möglich 0/2 Ja, über eine Warn-App. Ja, mit Cell Broadcast eine SMS. Nein. Loca-tag 'coffee_cup_voting_honeypot_label' not found

Mobilfunkbetreiber Vodafone hat nach dem Probealarm, der gegen 11.45 Uhr aufgehoben wurde, ein erstes positives Fazit gezogen. Vodafone sendete die Warnung bundesweit über das System Cell Broadcast. In Hessen wurde die Testwarnung laut Vodafone an mehr als 2.200 Mobilfunkstationen ausgeliefert. Erstmals getestet wurde auch der Warnkanal "919". Dadurch sollten nach Angaben von des Mobilfunkbetreibers erstmals auch ältere Handy-Modelle erreicht werden. Diese erhielten über das Vodafone-Netz eine einfache Textnachricht auf dem Display - ohne Ton.

Die Deutsche Telekom sprach auf hr-Anfrage von einem "vollen Erfolg". Es würden keine Fehlermeldungen von den Mobilfunkstationen vorliegen, so ein Sprecher.

Weitere Informationen Auch das zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wünscht sich Feedback – wenn Sie also eine Rückmeldung an offizieller Stelle abgeben möchten, können Sie das hier tun: umfrage-warntag.de Ende der weiteren Informationen