"Potenziell lebensgefährlich" Warnung nach Medikamenten-Diebstahl in Fuldabrück

Unbekannte haben in Fuldabrück (Kassel) am Sonntag aus einem Rettungswagen einen Medikamentenkoffer gestohlen.

Die Polizei warnte dringend davor, die Medikamente einzunehmen. Der Gebrauch sei potenziell lebensgefährlich, teilte die Polizei mit. Der Rettungswagen sei gegen 11 Uhr wegen eines Notfalls in einer Kirche eingesetzt worden. Nach der Rückkehr in ein Krankenhaus in Kassel sei der Diebstahl bemerkt worden.