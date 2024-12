Warnung vor Betrug mit Steuerbescheiden in Hessen

Die Hessische Steuerverwaltung warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit gefälschten Steuerbescheiden.

Veröffentlicht am 13.12.24 um 10:44 Uhr

Darin werden die Betroffenen aufgefordert, Geld an eine Bankverbindung zu überweisen. Die Steuerbescheide erscheinten "täuschend echt", teilte die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Donnerstag mit. "Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass entscheidende Angaben fehlen oder fehlerhaft angegeben sind." Im Zweifel sollte man sich an die Oberfinanzidirektion wenden, riet die Behörde.