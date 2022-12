In Hessen werden Eisregen und Glatteis erwartet.

In Hessen werden Eisregen und Glatteis erwartet. Bild © picture-alliance/dpa

Hessen droht Glatteis am Montag

Warnung vor Glatteis - Kein Präsenzunterricht in zwei hessischen Landkreisen

Meteorologen rechnen am Montagmorgen mit erheblicher Glatteisgefahr auf Hessens Straßen. Zwei Kreise haben den Präsenzunterricht an Schulen bereits ausgesetzt.

Der vierte Adventssonntag zeigte sich vielerorts noch als sonniger Wintertag. Tausende Fußgänger und Skifahrer waren am Wochenende in Hessens Skigebieten unterwegs. "Es ist gut besucht, aber noch nicht überlaufen", sagte etwa der Skipisten-Betreiber auf der Wasserkuppe bei Gersfeld (Fulda).

Die kälteste Temperatur wurde am Sonntagmorgen in Sontra (Werra-Meißner) gemessen. Dort waren es -15,5 Grad. "Die niedrigen Temperaturen zogen sich bis zum Rhein runter", sagt hr-Meterologe Michael Köckritz. In Wiesbaden etwa waren es -10 Grad.

Verspätete Flieger am Frankfurter Flughafen

Eine Passagiermaschine wird auf dem Enteisungsplatz des Flughafens in Frankfurt enteist. Bild © picture-alliance/dpa

Wegen des Winterwetters erlaubte die Flugaufsicht in der Nacht zum Sonntag 37 Flugzeugen am Frankfurter Flughafen Starts und Landungen nach 23 Uhr. Wegen der kalten Witterung mussten Flugzeuge den Angaben zufolge wiederholt enteist werden. Eigentlich herrscht an Deutschlands größtem Airport zwischen 23 und 5 Uhr Nachtflugverbot.

"Wer kann, sollte zu Hause bleiben"

In den kommenden Stunden rechnen die Meteorologen bei steigenden Temperaturen mit Regen, der auf gefrorenen Boden fällt. Etwa ab Mitternacht sei landesweit mit Regen zu rechnen, sagt Köckritz. Bis zum Morgen sollen die Temperaturen auf Werte um den Gefrierpunkt steigen. Zum morgendlichen Berufsverkehr sei damit mit gefrierendem Regen und Glatteis zu rechnen.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

"Wer kann, sollte zu Hause bleiben", rät der hr-Meterologe. Man sollte generell mehr Zeit einplanen und früher aufstehen. Im Individualverkehr, aber auch bei Bussen und Bahnen sei mit Einschränkungen und Verspätungen zu rechnen. Diese könnten sich bis in den späten Nachmittag ziehen.

Schulen gehen in Distanzunterricht

Vor dem Hintergrund der angekündigten Glatteislage haben die Kreise Lahn-Dill und Limburg-Weilburg den Präsenzunterricht am Montag an den Schulen ausgesetzt. Dort, wo die Schulen ohne Gefahren erreichbar sind, werde eine Notbetreuung sichergestellt, teilten die Kreise mit. Ansonsten bieten die Schulen laut Mitteilung Distanzunterricht an.

Der Werra-Meißner-Kreis überließ den Schulen für Montag die Entscheidung über möglichen Distanzunterricht. "Wir empfehlen den Schulen diesen Verzicht auf den normalen Unterricht, um mögliche Gefährdungen durch Glatteis auf dem Schulweg zu vermeiden“, erläuterte Landrätin Nicole Rathgeber per Pressemitteilung am späten Sonntagnachmittag.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen