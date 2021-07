Angesichts steigender Pegelstände hat das Regierungspräsidium Darmstadt vor Gefahren am Rhein gewarnt.

Aktivitäten wie Schlauchbootfahren oder Stand-up-Paddeln während des Hochwassers seien lebensgefährlich, so die Behörde am Mittwoch. Alle sollten sich an Absperrungen halten.