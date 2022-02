Was die neue Direktorin im Frankfurter Zoo verändern will

Christina Geiger nimmt am Dienstag offiziell ihre Arbeit als neue Direktorin des Frankfurter Zoos auf. An den Plänen für die Zukunft des Zoos hat sie schon in den vergangenen Jahren mitgewirkt. Unter anderem sollen die Gehege naturnaher werden.

Wie es sich anfühlt, Zoodirektorin zu sein? "Mein Büro ist viel größer, ich habe etwas andere Klamotten an", sagt Christina Geiger. "Aber sonst hat es sich noch nicht so anders angefühlt."

Wegen Corona bleibt auch die große Betriebsversammlung zur Vorstellung der neuen Direktorin am Dienstagmorgen aus. Vorstellen muss sich Christina Geiger dem eigenen Team ohnehin nicht mehr, denn sie kennt sowohl die Beschäftigten als auch die Tiere im traditionsreichen Frankfurter Zoo schon lange.

"Wahnsinnig stolz und glücklich"

Als Tierärztin der Einrichtung habe sie schon seit 2007 in ihrem Traumberuf gearbeitet, sagt Geiger kurz vor ihrem Umzug ins Direktorinnen-Büro. "Jetzt darf ich ein bisschen mehr entscheiden und mich mit allen Bereichen des Zoos beschäftigen." Das mache sie "wahnsinnig stolz und glücklich".

Ihr Vorgänger, Miguel Casares, hatte Frankfurt im vergangenen Jahr verlassen. Der Magistrat der Stadt beschloss im Januar, dass Christina Geiger die Nachfolge antreten soll. Die 42-Jährige gilt im Zoo als erfahren - unter anderem durch ihre Beteiligung an der Konzeptstudie "Zookunft 2030+".

Zitat „Wir wollen die Gehege naturnaher gestalten, damit die Zusammenhänge der Biodiversität nachvollziehbar werden.“ Zoodirektorin Christina Geiger Zoodirektorin Christina Geiger Zitat Ende

Somit ist klar, dass Christina Geiger in ihrer Zeit als Direktorin einiges im Frankfurter Zoo verändern will. "Wir wollen die Gehege naturnaher gestalten, damit die Zusammenhänge der Biodiversität nachvollziehbar werden", fasst sie die Pläne zusammen.

Umbau der Hälfte der Zoofläche in den kommenden Jahren

Die Konzeptstudie sieht eine neue Zoo-Gastronomie und die Umgestaltung von etwa der Hälfte der Zoofläche bis etwa 2032 vor: Auf dem nordöstlichen Areal des Zoos soll eine Halle mit neotropischen Regenwäldern entstehen, im Südwesten des Geländes eine Halle mit afrikanischen Savannen.

Beide Hallen sollen Landschaften aus Gebieten nachempfinden, in denen die Zoologische Gesellschaft Frankfurt an Naturschutzprojekten arbeitet, erklärt Geiger.

Die Tiere sollen darin so oft wie möglich in Gemeinschaftshaltung zusammenleben. "Wir haben derzeit viele einzelne Häuser, ein einzelnes für die Giraffen, für die Zebras, für die Antilopen mit jeweils einzelnen Futterhäusern", sagt Geiger. Durch zusammengelegte Bereiche könne man viel Fläche sparen und den Tieren trotzdem mehr Lauffläche bieten.

Welche neuen Tiere kommen, wann die Bauarbeiten losgehen und was die Umsetzung kostet - diese Fragen kann Geiger noch nicht beantworten. Ursprünglich habe man das Jahr 2023 für den Start anvisiert. Wegen Corona werde sich einiges noch ziehen, vermutet Geiger. Als erster Schritt soll die Außenanlage der Löwen aber bereits in diesem Jahr vergrößert werden.

Sind Zoos generell mit dem Tierschutz vereinbar?

Größere Gehege und naturnahe Gestaltung, für die Geiger sich einsetzt, reichen den Kritikern von Zoos oft nicht aus: Es gehe darum, am Leid eingesperrter Tiere Geld zu verdienen - so der Vorwurf, den beispielsweise Tierschutzorganisationen wie Peta immer wieder erheben.

"Es ist in Ordnung, dass wir hinterfragt werden", sagt die neue Zoodirektorin dazu. "In Sachen Tierschutz werden wir genauso vom Veterinäramt überwacht wie jeder andere Tierhalter auch."

Zitat „Die Tiere hier sind Botschafter für das, was draußen passiert - nämlich dass unser menschliches Handeln diesen Tieren den Boden unter den Füßen wegzieht.“ Zoodirektorin Christina Geiger Zoodirektorin Christina Geiger Zitat Ende

Die promovierte Veterinärmedizinerin war bereits an Projekten zur Auswilderung von Zoo-Nashörnern oder der Wiederansiedlung von Przewalskipferden in freier Wildbahn beteiligt. Für sie sind Naturschutz und Tierhaltung in Zoos kein Widerspruch, im Gegenteil: "Die Tiere hier sind Botschafter für das, was draußen passiert - nämlich dass unser menschliches Handeln diesen Tieren den Boden unter den Füßen wegzieht".

"Unsere Pflicht, diese Tiere hier zu halten"

Es sei die Pflicht des Zoos, diese Tiere hier zu halten und darauf aufmerksam zu machen. Der Zoo zeige, was viele am liebsten nicht sehen wollten: "Es ist durch uns verschuldet, dass wir den Lebensraum für diese wunderbaren Lebewesen zerstören."

Um diesem Bildungsauftrag gerecht zu werden, seien auch für die neuen Areale zwei Informationszentren zur Aufklärung über Naturschutzarbeit und biologische Zusammenhänge geplant. Dort soll es dann auch den einzigen Elefanten des Zoos geben - als lebensgroße Statue. Man könne die Art "nicht so unterbringen, wie wir es als angemessen empfinden würden."

Geiger will Tiermedizin nicht ganz aufgeben

Neben der Gestaltung der Zukunft des Zoos und anderen Leitungsaufgaben hofft Christina Geiger, das große Büro manchmal noch für Tierarzt-Einsätze zur Unterstützung der Kollegen verlassen zu können. "Ich habe mir in meinen Jahren als Tierärztin einiges an Fachwissen erarbeitet", sagt sie. "Das wäre schade, wenn das in der Schublade verschwinden würde."

Weitere Informationen Der Frankfurter Zoo Der Frankfurter Zoo wurde 1858 eröffnet und ist nach dem zoologischen Garten in Berlin der zweitälteste Zoo in Deutschland. Er beheimatet rund 4.500 Tiere und hat 185 Beschäftigte. Besonders bekannt wurde der ehemalige Zoodirektor Bernhard Grzimek, der auch als Autor und Tierfilmer tätig war. Ende der weiteren Informationen