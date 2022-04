Meet and Greet mit Pikachu in der Frankfurter Messehalle.

Meet and Greet mit Pikachu in der Frankfurter Messehalle. Bild © Stephanie Lindgren/Pokémon

Internationale Pokémon-Meisterschaft in Frankfurt

Was Sie bei der Pokémon-Meisterschaft in Frankfurt erwartet

Von Alpollo über Pikachu bis Zubat: An diesem Wochenende ist Frankfurt in der Hand der Pokémon. Rund 1.300 Spieler treten bei der europäischen Meisterschaft an.

Die Frankfurter Messe ist an diesem Wochenende (22. bis 24. April) ein Mekka für Pokémon-Fans. Bei der europäischen Meisterschaft trifft sich der harte Kern der Community zu Wettkämpfen rund um die japanischen Mini-Monster.

Das Event ist auch für interessierte Besucherinnen und Besucher geöffnet - sowohl vor Ort als auch per Online-Livestream. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Was sind Pokémon?

Pokémon (abgeleitet von "Pocket Monster", deutsch "Taschenmonster") bezeichnet eine Marke für Videospiele, Zeichentrickserien und Sammelkarten. Die gleichnamigen tierähnlichen Wesen können in einer Fantasiewelt von Menschen gefangen, gesammelt und für Wettkämpfe trainiert werden. Die ersten Pokémon-Videospiele wurden 1999 für den Nintendo Game Boy veröffentlicht.

Was ist die Europäische Pokémon-Meisterschaft?

Die Europäische Pokémon-Meisterschaft ist nach Angaben der Veranstalter eines der größten Pokémon-Turniere weltweit. Sie findet (mit Ausnahme einer Corona-Pause) jedes Jahr statt. Dieses Jahr läuft das Turnier von Freitag bis Sonntag (22. bis 24. April) auf dem Frankfurter Messegelände.



Mehr als 1.300 Spielerinnen und Spieler aus 40 Ländern messen sich unter anderem in Pokémon-Video- und -Kartenspielen. Es werden rund 700 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Mit dabei ist auch die aktuelle Weltmeisterin ihrer Altersklasse: Die 15 Jahre alte Kaya Lichtleitner aus Essen (Nordrhein-Westfalen).

Pokémon-Spieler bei den Wettkämpfen. Bild © Stephanie Lindgren/Pokémon

Worum geht es bei dem Turnier?

Die Wettkämpfe finden in vier Kategorien statt: Neben den Videospiel-Kategorien "Schwert" und "Schild", "Tekken" und Pokémon Go (Smartphone) gibt es auch einen Wettkampf im Pokémon-Sammelkartenspiel.



Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich für die Pokémon-Weltmeisterschaft qualifizieren, die im Sommer in London stattfindet.

Welche Preise gibt es zu gewinnen?

Die besten Spielerinnen und Spieler jeder Altersklasse gewinnen Geldpreise. Sie sind abhängig von der Teilnehmerzahl und liegen bei bis zu mehreren Tausend US-Dollar.

Was gibt es für Besucher zu erleben?

Besucherinnen und Besucher können sich die Profi-Wettkämpfe auf der Bühne anschauen und den Hype um die virtuellen Monster live miterleben.



Bei den sogenannten "Side Events" können Interessierte gegen eine kleine Teilnahmegebühr die Wettbewerbe selbst ausprobieren. Außerdem gibt es Stationen, an denen die Pokémon-Videospiele gespielt werden können.

Bild © Michelle Noé (hr)

Gibt es noch Tickets?

Online-Tickets sind auch kurzfristig noch beim Veranstalter verfügbar. Sie kosten 10 Euro.

Wie kann ich zu Hause zuschauen?

Die Wettkämpfe in der Frankfurter Messehalle werden auf dem Video-Streamingdienst Twitch live übertragen. Es gibt verschiedene Kanäle, die auf Englisch kommentiert werden, etwa zum Wettbewerb in den Pokémon-Videospielen oder in den Sammelkartenspielen .