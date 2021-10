Die Ständige Impfkommission empfiehlt Menschen aus Risikogruppen eine Corona-Auffrischimpfung. Wer sollte eine solche Impfung vornehmen? Was gilt für Genesene? Welcher Impfstoff wird verwendet? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Videobeitrag Video zum Video Welche Sicherheit bringt die dritte Spritze? [Videoseite] Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Je älter die Menschen sind, umso schneller geht ihr Immunschutz nach der Impfung gegen das Coronavirus zurück. Etwas mehr als ein halbes Jahr, nachdem mit dem Impfen der sogenannten Risikogruppe 1 begonnen wurde, dokumentieren Studien, dass der Impfschutz bei Älteren nachlässt. Die Impfeffektivität für die Altersgruppe über 60 sinkt demnach von 82 Prozent auf 76 Prozent. Die gute Nachricht: Der Schutz vor Hospitalisierung und Tod bleibt weiterhin deutlich hoch - bei 90 bis 96 Prozent.

Angesichts steigender Infektionszahlen fordern nun aber immer mehr Fachleute und Politiker ein deutlich höheres Tempo, was Auffrischimpfung für ältere Menschen angeht. "Für Risikopatienten ist der nächste Piks angebracht", sagt der Frankfurter Virologe Martin Stürmer im hr-Interview. Mit besagtem Piks "sollte man dann über den Herbst und Winter hinweg geschützt sein".

Doch, für wen bietet sich die dritte Impfung an? Und wer bezahlt ihn? Die wichtigsten Fragen:

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt in ihrem jüngsten Bulletin eine Auffrischimpfung für Personen, die älter sind als 70 Jahre. Auch Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute unter 70 Jahren in Einrichtungen der Pflege für ältere Menschen sollten das Angebot zur Auffrischung erhalten.



Ebenso impfen lassen kann sich das Pflegepersonal, das Kontakte mit zu pflegenden Personen in Einrichtungen der Pflege für ältere Menschen hat. Auch Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Verläufe können sich jetzt noch einmal impfen lassen, genauso wie Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt sowie Personen mit einer Immundefizienz (ID). "Also vor allem das Klientel, das ganz am Anfang der Corona-Impfungen geimpft wurde", fasst Virologe Stürmer zusammen.

Bis zum 25. Oktober haben laut Sozialministerium 114.046 Personen in Hessen eine Auffrischimpfung erhalten. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte jüngst der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass gerade mal zwölf Prozent der über 70-Jährigen ein drittes Impfangebot erhalten hätten. Er macht für die geringe Auffrischungs-Quote die Kassenärztliche Vereinigungen verantwortlich, auf deren Druck Impfzentren und mobile Teams größtenteils abgeschafft worden seien.

Frühestens sechs Monate nach der Grundimmunisierung, die bei mRNA-Impfstoffen aus zwei Impfungen besteht, empfiehlt die STIKO. Bei stark Immungeschwächten sollten mindestens 28 Tage zwischen zweiter und dritter Impfung liegen, ergänzt Martin Stürmer: "Damit wird zum einen vermieden, dass man zu häufig impft, wo es noch gar nicht notwendig ist, und man vermeidet damit auch potentielle Überreaktionen des Immunsystems."

Personen, die vor oder nach der Impfung eine labordiagnostisch gesicherte Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht haben, wird derzeit keine Auffrischimpfung empfohlen.

Den Empfehlungen der Gesundheitsministerien zufolge soll die dritte Spritze von Haus- und Betriebsärzten verabreicht werden. In Ausnahmefällen, vor allem in Pflegeheimen, von mobilen Impfteams.

Sie ist genauso kostenlos wie die ersten beiden Dosen. Der Bund bezahlt den Impfstoff, Länder und Krankenkassen finanzieren die Impfteams, Ärztinnen und Ärzte.

In den STIKO-Empfehlungen ist nicht vorgesehen, vor einer Auffrischimpfung einen Antikörpertest zu machen. "Wir wissen noch nicht, wie viele genug Antikörper sind", sagt dazu Martin Stürmer. Bislang gebe es keinen Grenzwert, an dem sich festmachen ließe, ab wann man sich wieder impfen lassen sollte. "Natürlich könnte man sagen: 'Ist der Antikörperwert sehr hoch, ist keine dritte Impfung notwendig'", erklärt Stürmer. "Aber genau wissen wir es eben nicht."

Bislang sind in der Regel nicht mehr Impfreaktionen bekannt geworden als bei den ersten Impfungen. In den USA, wo aktuell mehr als zwei Millionen Menschen ihre dritte Dosis bekommen haben, sind einige lokale Reaktionen nach der dritten Dosis etwas häufiger aufgetreten. Unter anderem Schmerzen an der Einstichstelle.

"Die Rate an Impfreaktionen bzw. Nebenwirkungen ist nach dem bisherigen Kenntnisstand bei Einhalten der oben genannten Abstände vergleichbar zur 'normalen' Impfung", sagt auch der Virologe Stürmer.

Für die Auffrischimpfung soll der STIKO zufolge ein mRNA-Impfstoff verwendet werden, unabhängig davon, welcher Impfstoff bei der vorher erfolgten Immunisierung verwendet wurde.