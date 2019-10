Was wir bisher über Limburg wissen – und was nicht

Ein gestohlener Lkw rammt Autos in Limburg. Es gibt mehrere Verletzte, eine Wohnungsdurchsuchung und Spekulationen über die Hintergründe. Fragen und Antworten zum Zwischenfall.

Was ist in Limburg passiert?

Ein Mann ist am Montagnachmittag mit einem gestohlenen Lastwagen auf acht Autos aufgefahren. Die Fahrzeuge wurden ineinander geschoben. Dabei wurden laut Polizei neun Menschen leicht verletzt, darunter auch der Fahrer des Lastwagens. Sieben Verletzte sind in Krankenhäuser gebracht worden.

Wie lautet der Stand der Ermittlungen?

Ob es sich um einen Anschlag, eine Amokfahrt oder einen Unfall handelt, ist noch nicht klar. Für ein terroristisches Motiv gibt es bislang keine offiziellen Hinweise. Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt haben sich noch nicht zu den Hintergründen des Vorfalls und einem möglichen Motiv des Fahrers geäußert.

Die Generalstaatsanwaltschaft teilte auf hr-Anfrage mit, es sei noch zu früh für Wasserstandsmeldungen. Man ermittle in alle Richtungen und werde voraussichtlich im Laufe des Tages weitere Informationen veröffentlichen.

Welche Informationen gibt es über den Fahrer?

Laut ZDF handelt es sich bei dem Fahrer, der vor Ort von der Polizei festgenommen wurde, um einen 32 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen. Er soll seit 2015 in Deutschland leben, aber keine Kontakte zu militanten Salafisten oder anderen Extremisten gehabt haben, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet. Aufgefallen sei er bisher mit Drogendelikten und Gewaltkriminalität.

In der Nacht zum Montag wurde laut Polizei in Langen (Offenbach) eine Wohnung durchsucht, nach hr-Informationen soll der Mann dort gewohnt haben. Nach Informationen des ARD-Terrorexperten Holger Schmidt soll der Mann am Montag bereits mehrfach erfolglos versucht haben, die Gewalt über einen Lkw zu erlangen.

Was sagen Beteiligte und Zeugen zu dem Vorfall?

Die Frankfurter Neue Presse zitiert den eigentlichen Fahrer des Lasters: "Mich hat ein Mann aus meinem Lkw gezerrt." Als er vor einer roten Ampel wartete, habe der Unbekannte die Fahrertür des Lasters aufgerissen und ihn mit weit geöffneten Augen angestarrt, so der Fahrer. "Was willst Du von mir?", habe er den Mann gefragt. "Aber er hat kein Wort geredet. Ich habe ihn noch mal gefragt. Dann hat er mich aus dem Lkw gezerrt", heißt es weiter in dem FNP-Bericht .

Die Polizei wertete bis in den späten Abend die Aussagen von Zeugen am Unfallort aus. Dienstag früh schlossen die Beamten die Untersuchungen vor Ort ab. Eine Zeugin sagte, sie habe den Knall des Aufpralls gehört und beobachtet, wie die Verletzten versorgt wurden. "Der Anblick war wirklich schlimm."

Welche Reaktionen gibt es?

Bislang äußerte sich der Bürgermeister von Limburg, Marius Hahn (SPD). "Ich bin geschockt und in meinen Gedanken bei den verletzten Unfallopfern und deren Familien", sagte Hahn der dpa. Bundesinnenminister Horst Seehofer äußerte sich am Rande eines EU-Innenministertreffens in Luxemburg zur Frage nach möglichen Hinweisen auf einen Terroranschlag. "Da wird ermittelt und ich kann Ihnen zur Stunde noch nicht sagen, wie diese Tat zu qualifizieren ist", so der CSU-Politiker.