Wie starb Walter Lübcke? Eine Spurensuche auf Grundlage dessen, was bislang bekannt ist.

Auch zehn Tage nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten ist unklar, was in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni im Haus des 65-jährigen CDU-Politikers geschah. Der Versuch einer Rekonstruktion:

Wohnhaus von Walter Lübcke Bild © picture-alliance/dpa

2./3. Juni 2019: Der jüngste Sohn von Walter Lübcke besucht am Abend des 2. Juni die Weizenkirmes, die unmittelbar neben dem Haus des Opfers in dem 900-Einwohner-Dorf Wolfhagen-Istha (Kassel) auf dem Dorfplatz gefeiert wird. Rund 1.000 Menschen sind auf der Kirmes. Walter Lübcke passt nach hr-Informationen zusammen mit Frau und Schwiegertochter auf den einjährigen Enkelsohn auf.



Am Abend hat Lübcke nach Aussagen von Anwohnern noch Besuch, beim Gespräch auf der Terrasse wird viel gelacht. Der Gast verabschiedet sich gegen 23 Uhr. Die Frauen im Haus gehen schlafen. Walter Lübcke bleibt auf der Terrasse und raucht. Die Welt am Sonntag erwähnt ein Mädchen aus dem Dorf, das um 23.30 Uhr am Haus vorbeigeht, da sitzt Lübcke auf der Terrasse. Sie ist womöglich die Letzte, die ihn vor der Tat gesehen hat.



Um 0.30 Uhr findet der zurückgekehrte Sohn den schwerverletzten Vater auf der Terrasse.

Der Sohn ruft einen Rettungssanitäter. Nach Informationen der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen (HNA) handelt es sich dabei um einen Freund, der ebenfalls auf der Kirmes war. Der Mann wohnt auch im Dorf. Nach hr-Informationen ist der Mann bei der Feuerwehr und beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Vor etwa zwei Jahren soll er ein Grundstück und ein Haus von der Familie Lübcke gekauft haben, das er derzeit saniert.



Wie die HNA schreibt, manipuliert der Sanitäter den Tatort, indem er Blutspuren wegwischt. Die Bild-Zeitung berichtet, der Mann habe sogar Felgenreiniger benutzt haben, um Blut zu entfernen.



Hat der Sanitäter die Schussverletzung nicht entdeckt und geht von einer natürlichen Todesursache aus? Will er der Familie den grausigen Anblick ersparen?

Walter Lübcke wird in eine Klinik Wolfhagen gebracht. Dort stellen die Ärzte um 2.35 Uhr den Tod des Regierungspräsidenten fest. Das Landeskriminalamt (LKA) schaltet sich ein und übernimmt die Leitung der Ermittlungen.

4. Juni: Wie LKA und Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz in Kassel bekannt geben, ist Lübcke durch einen Schuss aus einer Kurzwaffe - dazu zählen beispielsweise Pistolen und Revolver - gestorben. Das habe die Obduktion ergeben. Der Schuss wurde demnach aus nächster Nähe abgegeben. Eine Waffe finden die Ermittler nicht. Eine Sonderkommission (Soko) mit rund 20 Mitarbeitern des LKA und des Polizeipräsidiums Nordhessen sei eingerichtet worden. Motiv und Täter sind unbekannt. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagt LKA-Chefin Sabine Thurau.



In sozialen Medien tauchen Hasskommentare auf, unter anderem von Rechtsextremen. Lübcke hatte sich im Oktober 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt. Bei ihrer Unterbringung gehe es auch um "Werte". Wer diese Werte nicht vertrete, könne "jederzeit dieses Land verlassen", sagte er auf einer Bürgerversammlung damals. Es gibt ein Video von der Szene. Der Politiker erhält daraufhin Drohbriefe und Todesdrohungen. Zeitweise steht Lübcke damals unter Polizeischutz. Die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach, inzwischen AfD-Sympathisantin, twittert das alte Lübcke-Zitat im Februar 2019 und provoziert damit erneute Drohungen gegen Lübcke.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nennt die Hasskommentare "zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig". Die Ermittler prüfen, ob sie im Zusammenhang mit der Tat stehen.

Spurensuche am Haus Lübckes Bild © hr

5. Juni: Der gewaltsame Tod des Regierungspräsidenten ist kurzfristig auch Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die Ermittler bitten Besucher der Kirmes um am Abend entstandene Fotos und Videos. Außerdem suchen sie Zeugen, die Verdächtiges gesehen oder Knallgeräusche wie Schüsse gehört haben. Bis Samstag, den 8. Juni, gehen rund 160 Hinweise ein.



6. Juni: Nach Angaben der Ermittler ist die Soko "Liemecke" auf 50 Beamte verstärkt worden.

8. Juni: Spezialkräfte der Polizei evakuieren im niedersächsischen Harlesiel eine Nordsee-Fähre auf dem Weg nach Wangerooge und nehmen einen Mann fest. Später stellt sich heraus: Der Festgenommene ist der Sanitäter aus Istha.



Der Mann wollte auf der Nordseeinsel einen Urlaub mit seinen Eltern antreten. Auch die Eltern werden kurzzeitig festgenommen. Laut Bild hatte die Polizei die Sorge, der Mann könnte die Tatwaffe bei sich haben und von der Fähre aus in der Nordsee versenken. Der Sanitäter wird nach Nordhessen gebracht und befragt. Sein Haus in Istha wird durchsucht.

9. Juni: Bei der Befragung des Sanitäters ergeben sich "keine Anhaltspunkte, die eine Tatbeteiligung stützten", teilen LKA und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann wird in den frühen Morgenstunden wieder freigelassen. Mit der Entlassung fielen die Ermittlungen aber nicht wieder auf den Stand null zurück, ergänzt Andreas Thöne von Staatsanwaltschaft Kassel. "Wir ermitteln weiter in alle Richtungen."

13. Juni: Auf einer Trauerfeier für Lübcke in der Kasseler Martinskirche sind mehrere Ehrenbekundungen geplant. Der Sarg soll mit der hessischen Flagge bedeckt werden. Polizei und Bundeswehr halten eine Ehrenwache. Als Redner wird unter anderem Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erwartet. Die Beerdigung im familiären Kreis wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Zehn Jahre Präsident des Regierungspräsidiums

Erst vor wenigen Wochen hatte Walter Lübcke sein zehnjähriges Dienstjubiläum als Regierungspräsident in Kassel gefeiert. Er stand an der Spitze einer Behörde mit mehr als 1.000 Mitarbeitern.



Offiziell hätte Lübckes Dienstzeit am 31. März geendet. Auf ausdrücklichen Wunsch von Ministerpräsident Bouffier ging der Christdemokrat aber in die Verlängerung. Vor seiner Amtszeit als Regierungspräsident saß Lübcke von 1999 bis 2009 für die CDU im Landtag. Lübcke war verheiratet und hatte zwei Söhne. Im vergangenen Jahr wurde Lübckes Enkelsohn geboren.