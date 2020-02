Ermittler untersuchen ein Auto am Tatort in Hanau

Was wir über die tödlichen Schüsse in Hanau wissen

Tote und Verletzte nach Schüssen, die Täter auf der Flucht, die Polizei im Großeinsatz. Fragen und Antworten zur Lage in Hanau.

Was ist in Hanau passiert?

Laut Polizei sind am Mittwochabend gegen 22 Uhr an zwei Tatorten in Hanau Schüsse gefallen. Die Schüssen fielen in zwei Shisha-Bars.

Wie viele Menschen wurden getötet?

Insgesamt sind acht Menschen ums Leben gekommen. Drei Personen sind in einer Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt erschossen worden. Fünf Personen starben in einer Shisha-Bar im Stadtteil Kesselstadt.

Gibt es Verletzte?

Die Polizei spricht von "etwa fünf Verletzen" in Hanau. Die Zahl der Verletzten könne sich noch nach unten oder oben verändern, sagte ein Sprecher.

Gibt es Erkenntnisse über die Motive?

Es gibt noch keine gesicherten Erkenntnisse zu den Hintergründen. Ein Polizei-Sprecher sagte laut Nachrichtenagentur dpa, es könne sich um "eine Beziehungstat oder eine wahllos begangene Tat" handeln. Die Beamten machten keine Angaben zur Identität und Nationalität der Opfer. Die Täter befinden sich auf der Flucht. "Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren", sagte der Polizei-Sprecher.

Was ist über den Tathergang bekannt?

Zunächst wurde eine Sisha-Bar am Hanauer Heumarkt angegriffen. Augenzeugen berichteten von acht bis neun Schüssen. Danach fuhren die Täter in die Karlsbader Straße im Stadtteil Kesselstadt. Dort fielen Schüsse wieder in einer Shisha-Bar. Im Stadtteil Lamboy war die Polizei ebenfalls mit einem Großaufgebot im Einsatz – entgegen erster Meldungen gab es dort aber keine Schießerei.

Was ist mit der gemeldeten Festnahme?

In der Nähe des Tatorts in Kesselstadt wurde ein Mann in Handschellen abgeführt. Dieser hat mit den Schießereien laut Polizei aber nichts zu tun. Auch die angebliche Festnahme eines Tatverdächtigen in Lamboy bestätigte die Polizei nicht.

Wo findet man aktuelle Informationen der Polizei?

Die Polizei Südosthessen begleitet die Vorfälle in Hanau auf Twitter . Sie bittet darum, keine Spekulationen oder Videos unbekannter Quellen zu verbreiten. Wer Hinweise an die Ermittler weitergeben möchte, solle sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 melden.