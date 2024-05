Auf der A45 in Mittelhessen haben starke Regenfälle zu Verkehrsproblemen geführt. Die Polizei musste die Fahrbahn bei Wetzlar nach zwei Unfällen sperren.

"Vorsicht in beiden Richtungen wegen Wasserglätte": Mit dieser Warnung machte die hr-Verkehrsredaktion am Samstag auf die schwierigen Straßenverhältnisse auf der A45 bei Wetzlar aufmerksam. Starke Regenfälle hatten dort innerhalb kurzer Zeit für jede Menge Wasser auf der Fahrbahn gesorgt. In beiden Richtung besteht die Gefahr vor Aquaplaning.

Unfälle auf A45 auf regennasser Fahrbahn

Die Folge: Zwei Unfälle zwischen Wetzlar-Ost und Wetzlar-Süd, die sich gegen 11.30 Uhr ereigneten. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen verletzt. Die Fahrbahn musste in Richtung Gießen zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.

Nach rund anderthalb Stunden konnten die Bergungsarbeiten abgeschlossen werden. Es bildete sich ein bis zu vier Kilometer langer Stau ab dem Wetzlarer Kreuz. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.