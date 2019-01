Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Dreieich ums Leben gekommen. Ein defekter Wasserkocher hatte das Feuer ausgelöst. Die Einsatzkräfte mussten ihre Rettungsversuche abbrechen.

Bei dem Brand in einer Kellerwohnung im Gewerbegebiet von Dreieich-Sprendlingen (Offenbach) ist ein Mann in der Nacht zum Dienstag ums Leben gekommen. Als die alarmierte Feuerwehr gegen 4:30 Uhr an dem Gewerbe-Wohnhaus-Komplex eintraf, stand die Einzimmerwohnung im Keller bereits voll in Flammen.

Identität des Toten noch unklar

Einsatzkräfte der Polizei hatten vor Eintreffen der Feuerwehr vergeblich versucht, den bereits leblosen Mann aus der brennenden Kellerwohnung zu retten. Wegen der großen Hitze und der massiven Rauchentwicklung mussten sie das Vorhaben schließlich abbrechen und sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte den Mann schließlich nur noch tot aus der Wohnung bergen.

Unklar ist noch die Identität des Opfers, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen 26-Jährigen, der bereits seit längerem in der Kellerwohnung lebte, dort aber nicht gemeldet war. Eine Obduktion soll weitere Details liefern. Fest steht laut Polizei unterdessen, dass ein defekter Wasserkocher in der Wohnung das Feuer auslöste.

Mehrere Verletzte

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 155 Kräften im Einsatz und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude verhindern. Bei dem Einsatz wurden vier Polizisten sowie eine weitere Bewohnerin durch Rauchgase verletzt.

Die Frau sowie einer der verletzten Polizisten kamen in ein Krankenhaus. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr brach sich bei den Aufräumarbeiten einen Unterarm und kam ebenfalls in eine Klinik, wie Stadtbrandinspektor Markus Tillmann mitteilte. Der Sachschaden wird auf rund 75.000 Euro beziffert.

Sendung: hr-iNFO, 29.1.2019, 7:00 Uhr