In einem Strandbad in Rodgau ist eine Wasserleiche gefunden worden. Ein Mitarbeiter entdeckte die tote Frau. Bei ihr könnte es sich um eine seit 2017 Vermisste handeln.

Ein Mitarbeiter des Strandbads in Rodgau (Offenbach) hat am Samstagnachmittag eine Wasserleiche entdeckt. Die tote Frau wurde ans Ufer angeschwemmt, teilte die Polizei am Montag mit. Einsatzkräfte brachten sie demnach an Land und dann in die Gerichtsmedizin.

Noch sei die Identität der Toten nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Eine Vermutung gebe es dennoch. Im Jahr 2017 sei eine damals 54-Jährige im Rodgauer Strandbad verschwunden. Sie sei seitdem nicht gefunden worden. Die Polizei schließt deshalb nicht aus, dass es sich bei der Leiche um ebendiese Vermisste handeln könnte.

See soll am Dienstag öffnen

Zunächst müssten Rechtsmediziner die Leiche untersuchen, um Hinweise auf die Identität und die Todesursache zu finden, sagte der Polizeisprecher.

Nach dem Leichenfund seien Polizei und Spurensuche vor Ort gewesen, teilte die Stadt mit. Der See soll demnach wie geplant am Dienstag für den Badebetrieb öffnen.