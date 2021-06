57 der 61 im jüngsten Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA aufgeführten hessischen Badestellen weisen eine ausgezeichnete hygienische Wasserqualität auf.

Wie das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, erhielten die restlichen vier Seen ein "gut".