In Bad Soden am Taunus hat es drei Wasserrohrbrüche gegeben. Eine Hauptstraße bleibt voraussichtlich eine Woche gesperrt. Auch die Wasserversorgung war beeinträchtigt.

Ein Wasserrohrbruch am Dienstagmorgen vor der Theodor-Heuss-Schule in Bad Soden am Taunus hat große Auswirkungen. Ein innenstadtnaher Bereich wurde abgesperrt. "Die Sulzbacher Straße wurde komplett gesperrt", sagte ein Polizeisprecher am Mittag zu hessenschau.de. Auch die L3014 bis zur Königsteiner Straße sei betroffen.

Die Reparaturarbeiten an der Hauptwasserleitung zogen sich hin. Die Sulzbacher Straße musste an der betreffenden Stelle aufgemacht werden. "Die Straße und der Gehweg wurden unterspült", sagte Stadtbrandinspektor Nick-Oliver Kromer. Ein Teil der Straße bleibt wegen der Unterspülung nach Angaben der Stadt voraussichtlich für eine Woche gesperrt.

Polizei Westhessen @Polizei_WH In #BadSoden #Taunus kam es zu einem #Wasserrohrbruch mit folgenden Auswirkungen: ➡Innenstadtbereich ist abgesperrt ➡bei der #Wasserversorgung kommt es zu Beeinträchtigungen Alle zuständigen Stellen sind informiert, vor Ort und arbeiten an einer schnellen Lösung. *fm

Auch bei der Wasserversorgung kam es zu Beeinträchtigungen, wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilte. Gegen 10.30 Uhr sei in den meisten Haushalten das Wasser wieder aus dem Hahn gekommen. "Nur noch ein Dutzend Haushalte blieb auch noch am Nachmittag ohne Wasser."

Am frühen Nachmittag gab es nach Angaben der Stadt zwei weitere Rohrbrüche: in der Niederhofheimer Straße und Falkenstraße sowie im Leharweg. Letzterer sei gesperrt worden.