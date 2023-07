Wasserrutsche bricht ab - Monteur stürzt fünf Meter in die Tiefe

Im bayrischen Prien am Chiemsee ist ein Arbeiter aus Hessen am Donnerstag fünf Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.

Laut Polizei war der Monteur einer Metallbaufirma aus dem osthessischen Rasdorf mit dem Abbau einer Wasserrutsche beschäftigt, als plötzlich ein größerer Teil der Anlage abbrach. Der 49-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Gesichtsverletzungen. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Uni-Klinikum Salzburg gebracht. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht.