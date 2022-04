Am Darmstädter Kreuz steht am Wochenende eine weitere Sperrung wegen Bauarbeiten an. Weil ein neues Brückenteil eingebaut wird, ist die A5 in Richtung Süden nicht befahrbar.

Ab Samstagabend müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf Behinderungen am Darmstädter Kreuz einstellen: Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird die A5 wegen Bauarbeiten bis in die Nacht zum Montag in Richtung Heidelberg und Mannheim komplett gesperrt.

Die Sperrung beginnt am Samstagabend um 22 Uhr und dauert bis Montag um 2 Uhr. In dieser Zeit sind folgende Umleitungsstrecken eingerichtet:

Ab dem Darmstädter Dreieck: in Richtung Darmstadt fahren, danach wenden und zurück auf die A672/A67 in Richtung Süden

Ab Langen/Mörfelden: Über die B486 und B44 bis zur Anschlussstelle Groß-Gerau auf die A67 zum Darmstädter Kreuz

Großräumig ab dem Frankfurter Kreuz auf die A3 in Richtung Köln, dann über das Mönchhof-Dreieck auf die A67 zum Darmstädter Kreuz

Ab Weiterstadt: über B42 bis Büttelborn

1.000 Tonnen schwere Stahlkonstruktion

Bei den Bauarbeiten geht es darum, die maroden Brücken, die das Autobahnkreuz bilden, nach und nach zu ersetzen. Sie stammen noch aus den 1960er Jahren und sind nach Angaben der Autobahn GmbH zum Teil in einem kritischen Zustand.

An diesem Wochenende wird laut Autobahn GmbH eine 1.000 Tonnen schwere Stahlkonstruktion der sogenannten Nordrampe über die Fahrbahnen der A5 und A67 an ihren Platz geschoben.

Bauarbeiten bis 2024

Im Februar wurde ein Teil des sogenannten Zentralbauwerks eingeschoben. Bild © Autobahn GmbH

Die Südrampe und Teile des sogenannten Zentralbauwerks sind bereits installiert. Dafür war das Darmstädter Kreuz im Dezember 2021 und im Februar gesperrt worden. Im Juni und Juli sollen weitere Bauteile verschoben werden.

Die Bauarbeiten am Darmstädter Kreuz wurden seit 2020 vorbereitet. Bis Ende 2024 sollen die Brücken fertig werden. Die Gesamtkosten von rund 96 Millionen Euro trägt der Bund.