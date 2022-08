Um Waldbrände zu verhindern, hat der hessische Waldbesitzerverband zur Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen aufgerufen.

Das Rauch- und Grillverbot müsse eingehalten werden, Autos dürften nicht auf Laub oder Gras geparkt werden, so der Verband am Mittwoch. Auch sollten sich die Menschen an heißen und trockenen Tagen nicht im Wald aufhalten.