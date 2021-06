"Kommen Sie nicht mehr nach Babenhausen", flehte Bürgermeister Stadler am Samstagmorgen. Eine Arztpraxis hatte zu einem Impftag eingeladen und einen Ansturm ausgelöst. Wohl auch wegen des verabreichten Impfstoffs, der gerade jetzt bei vielen besonders begehrt ist.

Hunderte Menschen, die sich in einer Schlange die Nacht um die Ohren schlagen: Was man vor der Corona-Pandemie von den Ticketverkäufen für Festivals und Weltstar-Konzerten kannte, hat am Samstag ein Arzt in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) ausgelöst.

Die Praxis hatte angekündigt, bei einer Sonderimpfaktion pünktlich vor den Sommerferien 1.000 Menschen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson zu versorgen - ohne Termin. Der Impfstoff von Johnson & Johnson muss im Gegensatz zu den Präparaten von Biontech, Moderna oder Astrazeneca nur einmal gespritzt werden. Nach zwei Wochen gelten die Patientinnen und Patienten als vollständig geimpft. Für sie entfallen dann viele Corona-Einschränkungen.

Und so warteten um 5.30 Uhr - zweieinhalb Stunden, bevor die Praxis überhaupt öffnete - schon hunderte Menschen in einer Schlange, die sich um den ganzen Häuserblock zog. Einige von ihnen waren bereits am Vorabend angereist und hatten in Wohnwagen campiert, wie Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig) mitteilte.

Bürgermeister appelliert, nicht mehr zu kommen

Um 8 Uhr hätten sich dann bereits 1.500 bis 2.000 Menschen vor der Praxis eingefunden. Die Kapazitäten seien damit ausgereizt, die Parkplätze überfüllt, sagte Stadler. Es komme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Bürgermeister rief deshalb dazu auf, nicht mehr zu der Arztpraxis zu kommen. Er befürchte, dass es zu einer schwierigen und "nicht steuerbaren" Lage komme, wenn der Impfstoff nicht für alle Wartenden reiche.

Impfwunsch vor Urlaub

Die Stimmung unter den Wartenden sei am Vormittag allerdings friedlich. Sie wolle in Urlaub fahren und dafür nicht mehr wochenlang auf einen Impftermin warten, sagte eine Frau aus dem 20 Kilometer entfernten Roßdorf. Dafür seien sie und ihr Mann extra um 5.30 Uhr aufgestanden. Seit Ende April warte sie auf einen Termin im Impfzentrum, aber "da tut sich nichts".

Außerdem habe der Impfstoff von Johnson & Johnson ja den Vorteil, dass er nur einmal gespritzt werden müsse, sagte eine andere Frau, die seit fünf Stunden in der Schlange stand. In zwei Wochen sei sie damit durch, während andere noch auf die Zweitimpfung warten müssten.

Die Praxis-Mitarbeiter arbeiteten derweil im Accord. Nach zwei Stunden waren bereits die ersten 300 Menschen geimpft. Die Schlange wurde dadurch allerdings kaum kürzer, weil selbst um 11 Uhr noch neue Menschen hinzukamen.