Ermittler finden illegale Waffen bei "Bandidos" in Nordhessen

Ermittler haben bundesweit Räume der "Bandidos"-Rocker durchsucht - auch in Nordhessen. Beschlagnahmt wurden unter anderem Schusswaffen und Kutten.

Bei Razzien in fünf Bundesländern, darunter auch Hessen, hat die Polizei die Rockergruppe "Bandidos MC Federation West Central" ins Visier genommen. Neben Hessen wurden Objekte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz am Donnerstag durchsucht, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

Bei der Aktion mit bundesweit fast 1.800 eingesetzten Beamtinnen und Beamten geht es offenbar um Vorbereitungen für ein mögliches Vereinsverbot der Rockergruppe. Es gebe den "dringenden Verdacht, dass Zweck und Tätigkeit des Vereins den Strafgesetzen zuwiderlaufen", erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Zwei illegale Schusswaffen sichergestellt

In Hessen durchsuchten Polizisten und Polizistinnen drei Objekte, ein Vereinsheim und zwei Wohnungen, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden der Nachrichtenagentur dpa sagte. Betroffen von den Durchsuchungen im Raum Kassel waren demnach drei Männer im Alter von 31 bis 36 Jahren vom "Bandidos MC Kassel". Wo genau im Raum Kassel die Durchsuchungen stattfanden, wollte eine Sprecherin des LKAs auf hr-Anfrage nicht mitteilen.

Die Ermittler fanden unter anderem zwei scharfe Schusswaffen und Munition, für die es keine Besitzerlaubis gegeben habe, sagte die Sprecherin dem hr. Es seien Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden. Zudem wurden Speichermedien, Mobiltelefone und mehrere Kutten sichergestellt. Ziel der Durchsuchungen sei es gewesen, Beweismittel zu Strukturen und Mitgliedschaften sicherzustellen.

Schwerpunkt der Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen

Auch in Nordrhein-Westfalen, wo der Schwerpunkt der Durchsuchungen mit rund 1.200 Einsatzkräften und fast 90 durchsuchten Objekten lag, seien den Angaben des Innenministeriums nach unter anderem Waffen, Munition und größere Mengen Bargeld gefunden worden. Zudem wurden Drogen und Motorräder sichergestellt, wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) erklärte.

Laut Bundesinnenministerium wurde der "Bandidos MC" 1966 im US-amerikanischen Texas gegründet und ist in Deutschland seit 1999 vertreten. Statt allein das gemeinsame Motorradfahren zu fördern, wie es der Vereinszweck vorsieht, strebe der Verein tatsächlich "einen territorialen und finanziellen Machtzuwachs gegenüber konkurrierenden rockerähnlichen Gruppierungen an". Diesen Anspruch setzten die Bandidos auch mit Gewalt durch.