Ein wegen Personalmangel am Wochenende unbesetztes Stellwerk der Deutschen Bahn in Großkrotzenburg führt dazu, dass ab Samstagabend bis Montagfrüh zwischen Hanau und Karlstein-Dettingen (Aschaffenburg) in den Abendstunden und nachts keine Züge fahren.

Betroffen ist unter anderem die Linie RB 58/59 der Hessischen Landesbahn (HLB), wie diese am Freitag in Erlensee (Main-Kinzig) mitteilte.