Unbekannte haben den Weihnachtsbaum einer Schule in Ober-Mörlen (Wetterau) gestohlen.

Der Baum sei später an einem Feldweg am Ortsausgang gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Dieben sei die Beute offenbar zu sperrig gewesen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Wochenende.