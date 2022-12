Eine Bratwurst-Bude auf dem Weihnachtsmarkt in der Kasseler Innenstadt ist am Donnerstagmorgen in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die 20 Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Weitere Buden auf dem Königsplatz gerieten nicht in Brand.