Ein elfjähriger Junge hat beim Spielen an einem Wanderweg in Weilburg (Limburg-Weilburg) eine Handgranate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden.

Diese wurde am Freitagabend vor Ort vom Kampfmittelräumdienst gesprengt, wie die Polizei am Samstag berichtete. Der Vorfall ereignete sich am Freitag in der Nähe des Parkplatzes Spießwald.