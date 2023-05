Nötigung, Sachbeschädigung und Unfallflucht, diese Verstöße hat ein 24-Jähriger in Weilburg begangen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Mann am Freitagabend seine Ex-Partnerin in ihrem Auto verfolgt und ausgebremst. Die Frau flüchtete sich in eine Polizeistation. Die Beamten belehrten den Mann, doch kurz nach seiner Entlassung stellte er der Frau erneut nach.

Noch während eine Streife der Frau zu Hilfe kommen wollte, verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto. Er rammte eine Bank und fuhr gegen eine Mauer. Anschließend floh er zu Fuß vom Unfallort.