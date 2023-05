Ein 24-Jähriger hat in Weilburg seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Auto verfolgt und dann auf ihren Wagen eingeschlagen. Selbst die Polizei konnte ihn nur kurz stoppen - das erledigte eine Mauer.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die Frau am Freitag gegen 23.30 Uhr die örtliche Polizeistation kontaktiert, weil ihr Ex sie verfolge und für gefährliche Situationen im Verkehr gesorgt habe. So habe er sie mehrfach ausgebremst und sogar auf ihren Wagen eingeschlagen.

Ansage der Polizei verfängt nicht

Die Frau flüchtete daraufhin zur Polizeistation in Weilburg. Auch dorthin folgte ihr der rasende Ex-Partner. Die Beamten führten daraufhin "ein belehrendes Gespräch" mit ihm, wie es im Polizeibericht heißt. Und weiter: "Leider zeigte sich bereits nach kurzer Zeit, dass der Beschuldigte ganz offensichtlich uneinsichtig war und den guten Rat der Beamten nicht beherzigt hatte."

Denn wenige Minuten nachdem die Polizisten den Fall aufgenommen und den 24-Jährigen entlassen hatten, meldete sich dieselbe Frau schon wieder am Telefon: Ihr Ex verfolge sie erneut.

Noch während eine Streife der Frau zu Hilfe kommen wollte, verlor der Mann laut Polizeibericht die Kontrolle über sein Auto. Er kam mit seinem Wagen von der Straße ab, rammte eine Bank und fuhr gegen eine Mauer. Vom Unfallort flüchtete er zu Fuß, den stark beschädigten BMW ließ er zurück. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung, Sachbeschädigung, Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen ihn.