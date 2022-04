Um seiner Festnahme zu entgehen, hat sich am Freitagnachmittag ein Mann in seiner Wohnung in Weilmünster (Limburg-Weilburg) verbarrikadiert und die Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht.

Nach Angaben der Behörde drohte der 34-Jährige damit, sich zu töten. Später griff er Beamte des SEK an und sprang aus dem Fenster. Er kam verletzt in ein Krankenhaus.