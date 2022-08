Partys auf öffentlichen Plätzen bleiben auch nach Wegfall der Corona-Beschränkungen ein Dauerthema in Hessen.

Der Versuch, in Frankfurt die überwiegend jungen Leute durch Livemusik und Foodtrucks in die anwohnerärmere Innenstadt zu locken, trägt dabei mäßigen Erfolg: Das Angebot sei für viele offenbar nicht attraktiv genug, um zu wechseln, sagte ein Sprecher des Frankfurter Entsorgungsdiensts FES. In Darmstadt sind am Wochenende weiterhin Teams im Einsatz, die für ein gutes Miteinander werben. Zudem wurden mehr Mülltonnen und Toiletten aufgestellt.