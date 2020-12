Trotz des Verbots für besonders laute Güterwaggons von Sonntag an befürchten Anwohner mancher Bahnstrecken weiter teils extremen Lärm.

Denn Bahnunternehmen mit zu lauten Waggons sollen neuerdings erst ein Jahr nach dem Fahrplanwechsel am Sonntag ein Bußgeld bekommen können. Es würden zunächst weiter "laute Schrottkisten" unterwegs sein, so der Vorsitzende der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn, Pusch. Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) hatte Bußgelder von bis 50.000 Euro an- gedroht und dann um ein Jahr verschoben.