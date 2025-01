Weiter Rätsel um Polizeischüsse in Schwalmstadt

Fast drei Monate nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau vor der Polizeistation in Schwalmstadt ist weiter unklar, ob die 20-Jährige selbst auf die Beamten geschossen hat.

Veröffentlicht am 14.01.25 um 18:49 Uhr

Die bisherigen Ermittlungen könnten dies "nicht sicher feststellen", so die Staatsanwaltschaft am Dienstag. Am Tatort sei keine Munition aus ihrer Waffe gefunden worden, die Möglichkeit, dass sie schoss, bestehe trotzdem. Vier Polizisten hatten Schüsse abgegeben. Die Obduktion habe ergeben, dass nur einer davon die tödlichen Verletzungen der Frau verursacht habe.