Die Polizei in Hessen bekommt 400 weitere Bodycams.

Das hat Innenminister Beuth (CDU) am Donnerstag angekündigt. In Zukunft werde jede Streife so eine kleine Schulterkamera haben, die brenzlige Situationen bei Einsätzen dokumentieren könne. Im vergangenen Jahr habe es Übergriffe auf mehr als 4.000 Polizisten gegeben.