Auf der A66 bei Hofheim kam es nach einem Sportwagen-Rennen zu einem tödlichen Unfall. Dabei starb eine unbeteiligte Autofahrerin. Inzwischen wurden in diesem Zusammenhang drei Personen festgenommen.

Nach einem mutmaßlich illegalen Autorennen dreier Autofahrer mit tödlichen Folgen auf der A66 bei Hofheim (Main-Taunus) hat die Polizei eine weitere Person festgenommen. Nähere Details dazu nannte ein Polizeisprecher am Sonntag zunächst nicht. Ob es sich dabei um einen zuletzt noch flüchtigen Sportwagen-Fahrer handelt, blieb unklar.

Der Sportwagen des Flüchtigen war in Hofheim sichergestellt worden, wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte. Zwei der drei Festgenommenen sollen noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der zweite der drei Fahrer, ein 26 Jahre alter Mann, hatte sich inzwischen der Polizei gestellt. Sein Auto wurde in Nordrhein-Westfalen gefunden. Bei dem Unfall am Samstagnachmittag war eine unbeteiligte Frau ums Leben gekommen.

Rennen zwischen zwei Lamborghinis und einem Porsche

Nach Polizeiangaben waren an dem Unfall zwei Lamborghinis und ein Porsche beteiligt, die sich nach Zeugenangaben ein illegales Rennen geliefert hatten. Einer der Lamborghinis krachte demnach in die Mittelleitplanke und anschließend in einen nicht an dem Rennen beteiligten Skoda.

Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Die Fahrerin des Skodas kam in Folge des Unfalls ums Leben. Nach Aussage des Polizeisprechers wurde sie tot in dem Autowrack aufgefunden. Der 29-jährige Fahrer des Lamborghinis wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile sei er aus der Klinik entlassen und in Gewahrsam genommen worden.

Drei weitere unbeteiligte Wagen beschädigt

Im Zuge des Unfalls seien noch drei weitere unbeteiligte Wagen beschädigt worden. Ein 55 und ein 58 Jahre alter Fahrer kamen nach Auskunft des Sprechers in eine Klinik. Ein 18-jähriger Fahrer sei nicht in ärztlicher Behandlung.



Die A66 war am Samstagnachmittag in Fahrtrichtung Frankfurt bis zum späten Abend voll gesperrt worden. Die Ermittlungen dauern an.

In den Unfall nahe Hofheim waren weitere Fahrzeuge verwickelt. Bild © wiesbaden112.de

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 10.10.2020, 19:30 Uhr