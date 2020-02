In Hessen ist bei einem zweiten Patienten ein Coronavirus-Infekt diagnostiziert worden. Der Mann aus dem Hochtaunuskreis hatte offenbar Kontakt mit dem ersten Erkrankten aus Wetzlar.

Nachdem am Freitagmorgen der erste Coronavirus-Erkrankte in Hessen gemeldet wurde, prognostizierte der Marburger Virologe Stephan Becker: "Es ist der Erste, aber höchstwahrscheinlich nicht der Letzte."

Am Abend hat sich seine Prognose bereits bewahrheitet: Das Sozialministerium bestätigte eine zweite Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Hessen.

Es handelt sich dabei um einen 29-Jährigen aus dem Hochtaunuskreis, der derzeit milde Krankheitszeichen zeigt und häuslich isoliert ist, wie das hessische Sozialministerium mitgeteilt hat. Genauere Angaben über den Wohnort des Betroffenen sind derzeit nicht bekannt.

Der Mann werde engmaschig vom Gesundheitsamt betreut, sein gesundheitlicher Zustand regelmäßig kontrolliert. Derzeit prüfe das Gesundheitsamt, ob es Kontaktpersonen gibt, die der Mann angesteckt haben könnte.

Weitere Informationen Hotline zum Coronavirus Das hessische Sozialministerium hat eine Hotline zum Coronavirus eingerichtet. Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 20 Uhr unter der Nummer 0800-5554666 erreichbar. Ende der weiteren Informationen

Der Fall steht in Zusammenhang mit dem Coronavirus-Fall im Lahn-Dill-Kreis, der am späten Donnerstagabend bekannt geworden war. Der Zustand des 31-Jährigen sei stabil, teilte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag mit. Der Mann, der zuvor in der norditalienischen Lombardei gewesen sei, zeige nur milde Symptome.

Anschließend war er kurzfristig in seine Firma zurückgekehrt. Das Gesundheitsministerium hatte versucht, alle Menschen ausfindig zu machen, die mit dem Mann nach seiner Rückkehr aus Italien Kontakt hatten.

Aktuelle Informationen zu dem zweiten Fall will das Landratsamt des Hochtaunuskreises am Samstag um 11 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz im Landratsamt Bad Homburg mitteilen.