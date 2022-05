Nachdem am Frankfurter Flughafen 127 jüdischen Passagieren der Weiterflug untersagt wurde, hat sich die Lufthansa entschuldigt. Die Kollektivstrafe nach einzelnen Verstößen gegen die Corona-Maskenpflicht war aus Sicht der Airline eine Fehlentscheidung.

Weil sich ein Teil der Gruppe nicht an die Maskenpflicht im Flugzeug gehalten haben soll, wurde 127 jüdischen Passagieren vor knapp einer Woche der Weiterflug am Frankfurter Flughafen verwehrt. Nun hat sich die Lufthansa als zuständige Airline für das Verhalten entschuldigt.

Man bedauere es, "dass der größeren Gruppe die Weiterreise nicht ermöglicht wurde, anstatt diese Entscheidung auf einzelne Personen zu beschränken", teilte Lufthansa in einem Statement per Twitter am Dienstag mit. Die Airline entschuldige sich auch dafür, dass die persönlichen Gefühle der jüdischen Passagiere verletzt wurden.

Lufthansa @lufthansa Lufthansa bedauert die Umstände der Entscheidung, Passagiere vom Flug LH 1334 am 4. Mai auszuschließen. Lufthansa entschuldigt sich ausdrücklich bei den Gästen. Dazu unser Statement: [zum Tweet mit Bild]

Lufthansa möchte Fluggäste kontaktieren

"Wir werden mit den betroffenen Fluggästen in Kontakt treten, um uns zu entschuldigen und offen zu diskutieren, wie wir unsere Abläufe in solchen Situationen verbessern können", hieß es. Im Unternehmen gebe es keine Toleranz gegenüber Rassismus, Antisemitismus oder Diskriminierung jeglicher Art.

Kurz nach Veröffentlichung der Lufthansa-Stellungnahme äußerte sich am Dienstagabend auch der Antisemitismusbeauftragte der hessischen Landesregierung, Uwe Becker (CDU), und forderte eine Entschuldigung der Airline. "Darin muss deutlich zum Ausdruck kommen, wie sich der Vorfall ganz konkret abgespielt hat und wie einem derartigen Fehlverhalten seitens des Unternehmens künftig vorgebeugt werden kann", sagte Becker laut Mitteilung. So etwas dürfe sich nicht wiederholen.

Streit um Corona-Masken an Bord

Einer Gruppe orthodoxer Juden war am Mittwoch vergangener Woche in Frankfurt der Weiterflug nach Budapest verweigert worden. Vorangegangen sei die mehrfache Weigerung einiger Fluggäste auf dem Flug von New York nach Frankfurt, Corona-Schutzmasken zu tragen, berichtete die Lufthansa am Freitag auf Anfrage. Auch nach Aufforderungen seitens der Crew hätten sich einige geweigert, die Maskenpflicht zu befolgen.

Passagiere gaben an, dass nicht nur Betroffenen der Weiterflug untersagt worden sei, sondern allen Fluggäste mit jüdischem Aussehen. Wie die Bundespolizei mitteilte, sei sie zur "Präsenz" gerufen worden, nachdem 127 Passagiere von der Lufthansa vom Flug ausgeschlossen worden seien.

"Jedem, der jüdisch aussah, Weiterreise verboten"

"Eine Gruppe von 20 Polizisten mit Maschinengewehren hat jedem, der jüdisch aussah, die Weiterreise verboten. Egal, ob man das Gesetz gebrochen hat", schrieb auch ein betroffener Passagier bei Facebook. Der Vorfall am Frankfurter Flughafen sei ein "Skandal" gewesen. Die Juden an Bord seien nicht einmal eine geschlossene Reisegruppe gewesen. Sie wollten mit der Lufthansa weiter nach Budapest zu einer Gedenkveranstaltung reisen.

Lufthansa nehme den Vorfall sehr ernst und arbeite intensiv weiter an der Aufklärung, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Flug nach Budapest war am Mittwoch mit leichter Verspätung und nur knapp 30 Personen an Bord gestartet.