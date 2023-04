Waffen, Handgranaten und Munition bei Durchsuchungen in Frankfurt gefunden

Weltkriegs-Blindgänger gehortet - SEK-Einsatz in Frankfurt

Bei einer Razzia in Frankfurt hat die Polizei eine Sammlung von teils funktionsfähigen Weltkriegswaffen entdeckt. Drei Männer wurden festgenommen. Eine Handgranate musste kontrolliert gesprengt werden. Der Einsatz dauert an.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am späten Freitagabend mitteilten, wurden vier Objekte in Frankfurt durchsucht: drei Wohnhäuser in Bergen-Enkheim und im Nordend sowie ein Gartengrundstück im Frankfurter Süden. Man habe eine "Vielzahl potenzieller Sprengmittel, Schusswaffen und Munition" gefunden.

Hintergrund der Durchsuchungen war ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Drei 19 bis 26 Jahre alte Männer sollen "Überbleibsel des Zweiten Weltkriegs in Form von Waffen und Munition" ausgegraben und wieder gebrauchsfähig gemacht haben, um sie anschließend zu verkaufen.

Zündfähige Handgranaten gefunden

In dem Mehrfamilienhaus in Bergen-Enkheim wurden laut den Ermittlern mehrere zündfähige Granaten gefunden. Sie müssten aus Sicherheitsgründen vor Ort durch den Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt werden. Es müsse mit Sperrungen gerechnet werden, das betroffene Haus wurde evakuiert. Auch Experten des Landeskriminalamtes für Sprengtechnik und Entschärfung wurden hinzugezogen.

Am frühen Freitagabend wurde bereits eine Granate kontrolliert gesprengt. Laut einem Polizeisprecher lief alles nach Plan, verletzt worden sei niemand. Die Beamten hatten vor einem lauten Knall gewarnt, der auch deutlich zu hören war. Für Anwohner habe keine Gefahr bestanden.

Weitere Sprengungen in der Nacht

Die Durchsuchungen und Untersuchungen der Gegenstände dauerten am Samstag noch an. Manche Stücke seien nicht transportabel, sagte ein Sprecher. Daher wurde mit weiteren kontrollierten Sprengungen gerechnet. Wie lange die Maßnahmen noch dauern, war laut Polizei unklar.

Bei den Einsätzen rückte die Polizei zum Teil mit Spezialkommando an. Die drei tatverdächtigen Männer wurden den Angaben zufolge festgenommen. Der 26-Jährige soll am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die beiden anderen Männer sollen nach dem Ende des Einsatzes wieder freigelassen werden.